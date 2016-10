Letzte hitzige Debatte: Hypo- U- Ausschuss beendet

Nach der Befragung von 124 Zeugen in 77 Sitzungen mit insgesamt 700 Stunden in 20 Monaten ist der Hypo- U-Ausschuss nun offiziell zu Ende. Am Mittwoch setzte Nationalratspräsidentin Doris Bures den formalen Schlusspunkt unter die erste von der Opposition mit Minderheitsrecht eingeleitete parlamentarische Untersuchung. Ganz erledigt war die Sache damit aber nicht - es folgte noch eine dreistündige Debatte im Nationalratsplenum. Dabei stritten die Vertreter der Parteien einmal mehr darüber, wer schuld ist am milliardenschweren Debakel der früheren Hypo Alpe Adria.