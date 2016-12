Leben mit der Angst: Wie verändert uns der Terror?

Nun also Berlin. Der Terror, der früher ganz weit weg schien, ist plötzlich in unserem Leben angekommen. Ein Lkw rast in einen Weihnachtsmarkt, zwölf Menschen sterben, Dutzende werden verletzt. Es ist der erste terroristische Anschlag in der deutschen Hauptstadt. Kurz zuvor kam es in einem Flüchtlingsheim bei Salzburg zu einer Anti- Terror- Razzia. Ein verdächtiger Marokkaner wurde festgenommen. Er soll zwischen Weihnachten und Silvester einen Anschlag in Österreich geplant haben. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch wir Opfer eines islamistischen Attentats werden? Wie verändert die Terror- Angst unser Leben? Sollten wie bestimmte Events meiden? Können uns die Sicherheitskräfte trotz erhöhter Alarmbereitschaft überhaupt schützen? Und wie viel Toleranz und Offenheit lässt die terroristische Bedrohung zu? Diese Fragen diskutiert eine Experten- Runde in der Sendung "Talk im Hangar- 7 " am Donnerstag um 22.15 Uhr auf Servus TV.