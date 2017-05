Le Pen vor Wahlkampfauftritt mit Eiern beworfen

Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen ist am Donnerstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Dol- de- Bretagne mit Eiern beworfen worden. Le Pen wurde gerade von einem Reporter interviewt, als Eier in ihre Richtung flogen. Die Geschosse haben ihr Ziel verfehlt, zwangen Le Pen - abgeschirmt von ihren Bodyguards - allerdings zur Flucht in das Gebäude. Mehrere Anwesende hatten zuvor "Weg mit Faschisten" und "Sie haben hier nichts zu suchen" gerufen. Le Pen und Emmanuel Macron kämpfen am Sonntag in der Stichwahl um das Amt des französischen Präsidenten. Im ersten Durchgang erhielt Le Pen 21,3 Prozent der Stimmen, Macron 24.