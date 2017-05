Launiger "ZiB"- Bericht brachte Fass zum Überlaufen

Neben politischer Kritik teilte Reinhold Mitterlehner in seiner Abgangsrede auch Richung ORF aus: Der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, sei ein Beitrag in der ORF- "ZiB 2" vom Dienstag gewesen, der auf den Italo- Western "Django - Die Totengräber warten schon" verwiesen hatte (siehe auch: "Django" Mitterlehner im Porträt ). Das sei "der letzte Mosaikstein in einem eigentlich schon fertigen Bild" gewesen. Derartige Berichterstattung finde er im öffentlich- rechtlichen Leitmedium des Landes "fehl am Platz", so Mitterlehner. Oben sehen Sie die Anmoderation des ORF- Berichts.