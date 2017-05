Kurz will SPÖ im Parlament nicht überstimmen

Neo- ÖVP- Obmann Sebastian Kurz hat Dienstagvormittag im Nationalrat ein weiteres Mal betont, dass er sich bis zur Neuwahl an das Regierungsübereinkommen gebunden fühle und die SPÖ daher nicht überstimmen wolle. Kurz unterstrich in einer Aktuellen Stunde, dass es ihm darum gehe, ordentliche Sacharbeit zu leisten. Damit sollte es möglich sein, viele Punkte abzuarbeiten. So habe er mit Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) auch einen Vizekanzler vorgeschlagen, der immer als Sacharbeiter aufgefallen und nie in Streit verwickelt gewesen sei.