Kurz: "Härtere Phasen erlebt, als viele andere"

Büro des Außenministers - wenige Stunden vor der Entscheidung, ob Sebastian Kurz neuer ÖVP- Chef wird und damit ins Rennen um die Kanzlerschaft geht. Vor wenigen Augenblicken hat er den ÖVP- Granden seine harten Bedingungen für die Machtübernahme der Partei übermittelt. Trotzdem ist Kurz fast so locker drauf wie immer. Fast: Er weiß, dass er hoch pokert - und bei Scheitern seiner Pläne tief fallen könnte. Was will er machen, wenn er scheitert?