Kurz fordert erneut umfangreiche Steuersenkung

Neo- ÖVP- Chef Sebastian Kurz hat am Dienstag seine Vorwahltour durch Österreich gestartet. Beim ersten "Österreich- Gespräch" in einer Tischlerei in Niederösterreich forderte Kurz erneut eine von ihm bereits am Wochende vorgeschlagene, milliardenschwere Steuersenkung . Details über die Gegenfinanzierung nannte er vor Journalisten nicht - die soll ein Steuerkonzept enthalten, das spätestens Anfang September vorliegen soll.