Kurz feiert Durchbruch bei OSZE- Personalkrise

Die schwerste Personalkrise in der Geschichte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa scheint überwunden. Bei einem Außenministertreffen am Dienstag in der niederösterreichischen Gemeinde Mauerbach bei Wien haben sich die Vertreter der 57 OSZE- Staaten auf vier vakante Top- Positionen verständigt. OSZE- Vorsitzender und Außenminister Sebastian Kurz zeigte sich sehr zuversichtlich.