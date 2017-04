krone.at fragt nach: "Haben eh schon keinen Platz"

Ein geplanter neuer Radweg für das Verkehrsnadelöhr am Wiener Getreidemarkt sorgt für Aufregung: Weil Rechtsabbiegen in die Linke Wienzeile ab 12. Juli für den Autoverkehr nicht mehr möglich sein wird, befürchten Lenker und ÖAMTC Staus. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten, die bis Ende August dauern, umgeleitet. Es gehe um die Sicherheit, so die grüne Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou. Das Projekt wird 300.000 Euro kosten und bringt für Radfahrer zwei Geradaus- Fahrstreifen und einen Zwillings- Fahrstreifen zum Einbiegen in die Linke Wienzeile. krone.at hörte sich am Getreidemarkt bei Auto- und Radfahrern um.