"Krone" in Berlin: Der Tag nach dem Terror

Der Terror ist in der deutschen Hauptstadt angekommen: Dieser Lkw raste am Montagabend in eine Menschenmenge an einem Berliner Weihnachtsmarkt. Mindestens zwölf Menschen kamen dabei ums Leben. 48 wurden zum Teil schwer verletzt. Fassungslosigkeit auch am Morgen danach beim "Krone"- Lokalaugenschein. Presse aus der ganzen Welt hat sich am Ort der tragischen Ereignisse eingefunden, genauso wie trauernde Menschen, die gekommen sind, um Blumen niederzulegen und Kerzen aufzustellen.