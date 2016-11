Krokodil attackiert Pärchen im Swimmingpool

Den Schock ihres Lebens hat dieses Pärchen im Urlaub in Simbabwe beim gemeinsamen Planschen im Hotelpool erlebt. Wie aus dem Nichts kommt ein Krokodil angeschossen und springt in den Pool. Während sich der Mann schnell aus dem Staub machen kann, durchlebt seine Freundin den blanken Horror. Das Raubtier will angreifen, schnappt gnadenlos zu. Doch die Touristin hat Glück, kann in letzter Sekunde das Bein wegziehen und sich aus dem Pool retten. Das Video aus der Überwachungskamera zeigt die dramatische Szene.