Krisengipfel: Vassilakou kämpft ums Überleben

Nach dem negativen Heumarkt- Ergebnis haben die Wiener Grünen am Montagabend eine Krisensitzung einberufen. Planungsstadträtin Maria Vassilakou trat vor Beginn vor die Presse und betonte, so schnell wie möglich in der Causa Klarheit schaffen zu wollen. "Ich stehe weiterhin zu diesem Projekt", versichterte Vassilakou, die "zeitnah eine Entscheidung" bekannt geben will.