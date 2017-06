Kreml- Kritiker Nawalny erneut zu Arrest verurteilt

Ein Moskauer Gericht hat den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny zu 30 Tagen Arrest verurteilt. Der Kreml- Kritiker habe wiederholt gegen die Regeln zur Organisation von Demonstrationen verstoßen und sei schuldig, urteilte das Gericht laut Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am späten Montagabend. Der Kreml- Kritiker, der im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Wladimir Putin antreten will, war vor Beginn einer Großdemonstration in Moskau festgenommen worden.