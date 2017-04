Krach mit Parteijugend: Grüne suchen Weg aus Krise

Im Rahmen eines sogenannten Erweiterten Bundesparteivorstands suchen die Grünen einen Ausweg aus der Krise nach dem Rauswurf der Jungen Grünen aus der Partei. Bundessprecherin Eva Glawischnig bedauerte am Freitag die Eskalation des Konflikts mit der Jugend. Es gehe nun um die Frage, wie man solche Situation künftig besser lösen bzw. vermeiden könne, wie sie vor der Vorstandssitzung in einem Statement sagte. "Zugegeben, wir schießen uns hin und wieder ein Eigentor, aber plötzlich mit Absicht auf das eigene Tor zu schießen, das geht nicht", sagte Glawischnig. "Wir treten nicht gegeneinander an", so die Grünen- Bundessprecherin unter Applaus.