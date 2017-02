Kopfschütteln in Schweden über Trumps Terrorsager

US- Präsident Donald Trump übt sich als "Fake News"- Produzent. Bei einer Kundgebung in Florida warb Trump am Samstagabend unter Verweis auf Anschlagsziele wie Brüssel, Nizza und Paris sowie etwas, "was gestern Abend in Schweden passiert ist", für seine restriktive Einwanderungspolitik. In Schweden reagierten Medien und Twitter- Nutzer erstaunt und mit bissigen Kommentaren.