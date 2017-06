Kongress in Linz: Grüne kürten neue Doppelspitze

Die Grünen haben am Sonntag in Linz ihre neue Doppelspitze gekürt. Ingrid Felipe wurde mit 93,7 Prozent der Delegiertenstimmen zur neuen Bundessprecherin, Ulrike Lunacek mit 96,5 Prozent zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl gewählt. Die beiden folgen der im Mai zurückgetretenen bisherigen Grünen- Chefin Eva Glawischnig nach, die beim Bundeskongress in der oberösterreichischen Landeshauptstadt fehlte.