Kollegen schenken 19- Jährigem Auto für Arbeitsweg

Jeden Morgen lief Derrick Taylor etwas mehr als 16 Kilometer zu Fuß zur Arbeit und am Abend wieder zurück. Als Packer beim Paketdienst UPS in Oxford im US- Bundesstaat Alabama konnte sich der 19- Jährige kein eigenes Auto leisten, weil er jeden Cent zur Unterstützung seiner kranken Mutter brauchte, und eine Busverbindung gibt es nicht. Jetzt überraschten ihn seine Kollegen mit einem Geschenk: Sie legten zusammen und kauften ihm für 1000 Euro einen gebrauchten Jeep. Das rührende Video der Geschenkübergabe ist ein Hit im Internet.