Köstinger als ÖVP- Generalsekretärin präsentiert

Der designierte ÖVP- Chef und Außenminister Sebastian Kurz hat am Mittwoch die EU- Abgeordnete und stellvertretende Parteiobfrau Elisabeth Köstinger als neue Generalsekretär präsentiert. Köstinger kündigte bei der Pressekonferenz in der Parteizentrale einen neuen Stil an. Der Parteitag, bei dem der neue Obmann Sebastian Kurz gewählt wird, findet im Sommer statt.