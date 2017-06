Kleinflugzeug legt Bruchlandung auf US- Highway hin

Spektakulärer Unfall in den USA: Ein Kleinflugzeug mit zwei Menschen an Bord hat am Freitag auf einer Autobahn im Bundesstaat Kalifornien eine Bruchlandung hingelegt. Dabei ging das zweimotorige Flugzeug in Flammen auf. Die beiden Insassen hätten den Crash überlebt und seien in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die "Los Angeles Times" unter Berufung auf die Feuerwehr. Der Verkehr kam zum Stillstand. Mehrere Spuren des Highways mussten vorübergehend gesperrt werden.