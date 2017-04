Kleines Mädchen entgeht Tod um Haaresbreite

Ein kleines Mädchen aus dem US- Bundesstaat Arizona ist in einem Friseurladen nur um Zentimeter dem Tod entkommen. Die Überwachungskamera zeigt, wie das Kind in dem Laden sitzt, als mehrere Kugeln die Schaufensterscheibe durchschlagen. Einen Tag danach nahm die Polizei den 23- jährigen Michael David Hart fest, der wegen Drogendelikten vorbestraft ist. Sein eigentliches Ziel war ein Tattoo- Geschäft nebenan.