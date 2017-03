Kindermörder spricht emotionslos über seine Tat

Hunderttausende in Deutschland haben im Internet eine Audiodatei angehört, die das Geständnis von Marcel H. unmittelbar nach der Bluttat von Herne wiedergeben soll. Allein ein Clip auf einer privaten Facebook- Seite zur Fahndung nach dem 19- Jährigen verzeichnete am Freitagmittag mehr als eine Million Abrufe. Besonders erschütternd ist die Gefühlskälte des Täters. "Ich hab hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an, um ehrlich zu sein. Meine Hand blutet jetzt, und das ist das Einzige, was mich daran stört", heißt es in der Audiodatei.