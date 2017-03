Kindermörder gefasst, weitere Leiche entdeckt

Die Jagd nach dem Kindermörder von Herne ist zu Ende: Marcel H. hat sich am Donnerstagabend in einem Schnellimbiss in seiner nordrhein- westfälischen Heimatstadt der Polizei gestellt. Aufgrund eines Hinweises des 19- Jährigen fanden die Beamten in einer Wohnung in Herne eine weitere männliche Leiche. Details dazu sowie zum Mord an dem neunjährigen Jarden will die Polizei in einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag bekannt geben.