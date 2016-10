"Killer- Clowns" ließen Kind zu Hause, um zu spuken

In Wisconsin in den USA hat ein Pärchen in Grusel- Clown- Kostümen nachts die Nachbarschaft terrorisiert, bis schließlich die Polizei dem Spuk ein Ende bereitete. Die beiden "Killer- Clowns" sollen zudem ihr vier Jahre altes Kind für diese Aktion alleine zu Hause gelassen haben. Jetzt droht den beiden unter anderem ein Verfahren wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht.