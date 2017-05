Kerns Pizza- Aktion "war kein gelungenes Manöver"

Harte Kritik hagelt es von Stefan Petzner angesichts der Pizza- Aktion von Bundeskanzler Christian Kern. "Kein gelungenes Manöver" sei das gewesen, so der PR- Berater und Autor, der in seinem kürzlich veröffentlichten Buch "Trump to go" unter anderem festhält, dass der politische Populismus insbesondere dann stark sei, wenn die anderen Schwäche zeigen. Die Menschen wollen aber einen Kanzler, "der ein Staatsmann ist", so Petzner.