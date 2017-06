Kern will "Bündnispartner" für Muslime sein

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) will ein "Bündnispartner" für Österreichs Muslime im Kampf gegen den Terrorismus sein. Das sagte er am Mittwochabend in seiner Rede beim von der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ) veranstalteten interreligiösen Iftar (Fastenbrechen) anlässlich des Fastenmonats Ramadan. Zuvor hatte IGGiÖ- Präsident Ibrahim Olgun die jüngsten islamistisch motivierten Anschläge strikt verurteilt und Aktionen seiner Religionsgemeinschaft angekündigt.