Kern verspricht Gewerkschaft für 2017 mehr Beamte

Bundeskanzler Christian Kern hat dem Öffentlichen Dienst eine Aufstockung der Zahl der Mitarbeiter für kommendes Jahr zugesagt. Er verwies am Dienstag bei der Eröffnung des 17. Bundeskongresses der Beamtengewerkschaft GÖD in Wien auf steigende Aufgaben und wachsende Anforderungen, die finanziert werden müssten. Der Öffentliche Dienst spüre die Auswirkungen der Veränderungen in der Gesellschaft, so Kern.