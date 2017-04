Kern und Häupl üben schon für den SPÖ- Wahlkampf

Nein, niemals, keinesfalls: Bundeskanzler Christian Kern und seine SPÖ- Parteifreunde wurden auch am Dienstag nicht müde zu betonen, dass es sich nicht um Wahlkampf handle. Die mit großem Medientross absolvierten Besuche auf dem Wiener Naschmarkt oder im Kaffeehaus dienen lediglich dem, was den Politikern doch am wichtigsten ist: Sie suchen die Bürgernähe.