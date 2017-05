Kern lenkt ein: Brandstetter wird Vizekanzler

Um "Stillstand und Chaos" zu vermeiden, hat nun Bundeskanzler Christian Kern im Streit um den Posten des Vizekanzlers eingelenkt. Er akzeptiere den vom designierten ÖVP- Chef Sebastian Kurz vorgeschlagenen ÖVP- Justizminister Wolfgang Brandstetter als Vize- Regierungschef, erklärte Kern am Dienstag in einer Rede im Nationalrat. Allerdings werde es in den nächsten Monaten bis zu den vorzeitigen Parlamentswahlen im Herbst keine Regierungsvorlagen mehr geben. Es werde zum freien Spiel der Kräfte im Parlament kommen - auch unter Einbeziehung der Opposition.