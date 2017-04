Kern: "Beitrittsperspektive de facto begraben"

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sieht für die Türkei nach dem Referendum vom Sonntag, das mit einem knappen "Ja" zur Ausweitung der Machtbefugnisse von Präsident Recep Tayyip Erdogan ausgegangen ist, derzeit keine Chance auf einen EU- Beitritt. "Wir haben erlebt, dass mit dem gestrigen Tag de facto die Beitrittsperspektive begraben worden ist", sagte der Regierungschef am Montagnachmittag. "Präsident Erdogan hat uns ja allen ausgerichtet, dass er Europa für einen verrotteten Kontinent hält", so Kern. Das Referendum in der Türkei habe gezeigt, dass die Türkei "weit weg" vom Weg nach Europa sei, sagte der Kanzler.