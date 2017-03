Keine Erdogan- Shows mehr vor Referendum in Türkei!

Die Union Europäisch- Türkischer Demokraten (UETD) plant bis zum Verfassungsreferendum in der Türkei am 16. April keine weiteren Auftritte von Vertretern Ankaras mehr. Die UETD gilt als Plattform der Erdogan- Partei AKP in Europa. Sie ist bei allen bedeutenden AKP- Wahlkampfauftritten in Deutschland als Veranstalter aufgetreten.