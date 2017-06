Kein Schutz: Zirkusbär attackiert plötzlich Kinder

Dieses Video zeigt einmal mehr, dass wilde Tiere nichts im Zirkus verloren haben. Der Bär wird in einer Vorstellung in der ukrainischen Stadt Bila Zerkwa von seinem Trainer zum Hinlegen auf den Boden gebracht. Plötzlich geht alles ganz schnell: Das Tier stürzt sich ins Publikum, darunter viele Kinder, die nur wenige Meter und ohne irgendeinen Schutz entfernt sitzen. Schreiende und weinende Kinder und Chaos sind die Folge. Medien berichteten, dass mehrere Personen verletzt wurden. Was mit dem Bär geschehen soll, ist noch unklar.