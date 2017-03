Kein Kurswechsel nach Parlamentswahl in Bulgarien

In Bulgarien hat die bürgerliche GERB die Parlamentswahl gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Für die Bürgerlichen stimmten 32,55 Prozent der Wähler, teilte die Zentrale Wahlkommission am Montag nach Auszählung von fast 95 Prozent der abgegebenen Stimmen mit. Die Sozialisten (Ex- KP) kamen bei der vorgezogenen Wahl am Sonntag auf Platz zwei mit 27,02 Prozent der Stimmen.