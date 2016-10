"Kauft jetzt Waffen, bevor Clinton sie verbietet"

Kugelschreiber und Fruchtgummis sind Wahlgeschenke, mit denen man hierzulande rechnen kann. In den USA werden Wähler aber mit ganz anderen Kalibern gelockt: "Trump macht Waffen wieder groß", steht im Fenster eines Händlers in Las Vegas, der zum "Pre- Hillary- Sale" - also zum "Vor- Hillary- Ausverkauf" - einlädt. Man scheint zu befürchten, dass mit einem möglichen Einzug der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton ins Weiße Haus auch alsbald die laschen US- Waffengesetze ins Wanken kommen könnten - und setzt auf ihren republikanischen Konkurrenten Donald Trump.