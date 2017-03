Kanzler streut Wiener SPÖ bei Klubtagung Rosen

Bundeskanzler Christian Kern hat am Freitag die Klubtagung der Wiener SPÖ mit einem kurzen Auftritt beehrt. Dabei streute er in einer rund halbstündigen Rede den Genossen der Bundeshauptstadt Rosen. Zugleich teilte Kern auch Seitenhiebe an die politischen Mitbewerber aus und machte einmal mehr Werbung für einen flächendeckenden Mindestlohn.