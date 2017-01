Kanzler Kern kritisiert Umgangston in Regierung

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Mittwoch ungeachtet der Neuwahl- Debatte sein Programm abgespult. Er besuchte am Vormittag gemeinsam mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) eine Handelsakademie (HAK) in Wien- Simmering. Dabei thematisierte er aber auch das raue Klima in der Koalition nach dem Regierungskrach am Dienstag. "Gegenseitige Beleidigungen sind nicht mein Stil", sagte Kern in Richtung ÖVP- Ministerin Sophie Karmasin, die ihm unlängst "Inszenierung statt Arbeit" vorgeworfen hatte. "Ich habe zur Kenntnis genommen, dass nicht alle in der Regierung nach den Regeln spielen. Das müssen wir aber herstellen", so der Kanzler. Bis Freitag erwarte sich der SPÖ- Chef konkrete Ergebnisse in den Gesprächen mit dem Koalitionspartner, ansonsten mache eine weitere Zusammenarbeit mit der ÖVP keinen Sinn. Lobende Worte fand Kern dagegen für ÖVP- Vizekanzler Reinhold Mitterlehner.