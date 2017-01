Kanzler Kern kritisiert Umgangston in Regierung

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Mittwoch ungeachtet der Neuwahl- Debatte sein Programm abgespult. Er besuchte am Vormittag gemeinsam mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) eine Handelsakademie (HAK) in Wien- Simmering. Dabei thematisierte er aber auch das Klima in der Koalition nach dem Regierungskrach am Dienstag.