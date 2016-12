Kanadier nutzen gefrorene Straße als Eislaufbahn

Eisalarm in Kanada: In einigen Gegenden hat Eisregen für glatte Straßen gesorgt. So glatt, dass einige Anwohner sich die Chance auf eine Runde Schlittschuhlaufen nicht entgehen ließen. In Ontario bildete sich eine 1,5 Zentimeter dicke Eisdecke auf der Straße. Durch das Blitzeis wurde Autofahren so gut wie unmöglich, doch schlaue Anwohner wussten sich mit Alternativen selbst zu helfen.