Kanada: Tote bei Terroranschlag auf Moschee

Bei einem Terroranschlag auf eine Moschee in Quebec, an der Ostküste Kanadas, hat es in der Nacht zum Montag mehrere Tote und Verletzte gegeben. Die örtliche Polizei bestätigte auf Twitter, dass es eine Schießerei gegeben habe, ohne eine genaue Opferzahl zu nennen. Es habe mehrere Festnahmen gegeben, hieß es zudem.