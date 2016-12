Kampusch- Interview: "Man hat sich an mich gewöhnt"

Im Sommer war es genau zehn Jahre her, dass Natascha Kampusch die Flucht vor ihrem Entführer Wolfgang Priklopil gelungen ist. Weil sie nicht der klassischen Opferrolle entsprach, wurde sie immer wieder von Teilen der Öffentlichkeit angefeindet. Mittlerweile habe sich die Lage beruhigt. "Man hat sich an mich gewöhnt", sagte die mittlerweile 28- Jährige am Dienstag im Interview. "Ich kann mich momentan normal auf der Straße bewegen, es gibt für die Gesellschaft genug andere Sorgen", so Kampusch, die im Sommer ihre zweite Autobiografie mit dem Titel "10 Jahre in Freiheit" veröffentlichte.