Kampfpiloten im 32- Stunden- Einsatz mit B- 2- Bombern

In den letzten Tagen der Amtszeit von Ex- US- Präsident Barack Obama führte die Air Force intensive Luftangriffe auf Camps der Terrormiliz Islamischer Staat in Libyen durch. Die Hauptrolle spielten zwei B- 2-Tarnkappenbomber, die insgesamt 32 Stunden nonstop in der Luft waren und ihre 160 Präzisionsbomben abwarfen. Das Ergebnis: Zwei Camps des IS zerstört, rund hundert Dschihadisten getötet. Die Luftwaffenbasis Whiteman im US- Staat Missouri hat ein Video von den Vorbereitungen und dem Start der Tarnkappenbomber veröffentlicht.