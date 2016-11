Kampfansage: Trump kippt erstes Handelsabkommen

Erste Kampfansage des designierten US- Präsidenten Donald Trump: In einer Videobotschaft mit ersten Umrissen eines Programms für die ersten 100 Tage seiner Amtszeit erklärte der Milliardär, die USA würden sich am ersten Tag nach der Machtübergabe aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP zurückziehen. Der Rückzug war im Falle seines Wahlsieges erwartet worden, zumal TPP ein Herzstück der Agenda von Barack Obama war, der damit die Verbindungen zwischen den USA und Asien stärken wollte.