Kalifornien: Drei Tote bei Schüssen in Schule

Eine Beziehungstat im US- Bundesstaat Kalifornien hat am Montag in einer Volksschule drei Todesopfer gefordert. Ein 53- jähriger Mann erschoss zunächst die gleichaltrige Lehrerin, die seine Ehefrau war, vor den Augen der Kinder. Anschließend beging der Schütze Suizid. Obwohl der Mann die Waffe gezielt auf die Lehrerin gerichtet hatte, wurden zwei Schüler lebensgefährlich verletzt. Ein achtjähriger Bub erlag wenig später seinen Verletzungen.