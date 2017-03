Kabul: IS- Terroristen tarnten sich als Ärzte

Als Ärzte und Pfleger verkleidete Kämpfer der Islamistenmiliz IS haben am Mittwoch in der afghanischen Hauptstadt Kabul ein Militärkrankenhaus überfallen. Dabei gab es laut Angaben der Regierung und des Krankenhauses rund 30 Tote und etwa 50 Verletzte. Die meisten Opfer seien Patienten, Ärzte und Pfleger, sagte ein Ministeriumssprecher. Nach siebenstündigen Gefechten konnten die Sicherheitskräfte wieder Entwarnung geben. Das Innenministerium gab bekannt, dass alle Terroristen tot seien.