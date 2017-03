Kabul: Bewaffnete tarnten sich als Ärzte

Explosionen und Schüsse haben Mittwochfrüh das Diplomatenviertel in der afghanischen Hauptstadt Kabul erschüttert. Bewaffnete Männer haben ein Militärkrankenhaus angegriffen. Laut Angaben des Verteidigungsministeriums sprengte sich zunächst ein Täter vor dem Eingang des Spitals in die Luft. Danach seien mehrere weitere Kämpfer, von denen einige weiße Ärztekittel trugen, ins Innere eingedrungen. Den Angaben zufolge halten sich die Bewaffneten in zwei Stockwerken verschanzt.