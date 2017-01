Junge Frau (25) wird am Strand vom Blitz getroffen

Eine junge Frau wird in Brasilien am Strand von Itanhaém von einem Blitz getroffen. Eine 52- Jährige hielt das Drama zufällig mit der Kamera fest. Die 25- Jährige wurde mit Verbrennungen und einem Herzstillstand in ein Spital in São Paulo gebracht und liegt im Koma, berichten brasilianische Medien.