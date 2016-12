Jordanien: Geiseln aus Kreuzfahrer- Burg befreit

Bewaffnete Islamisten hatten am Sonntag in der südjordanischen Stadt Kerak mindestens zehn Menschen - darunter Polizisten und auch eine kanadische Touristin - getötet und sich in einer Kreuzfahrer- Burg verschanzt, wo sich zahlreiche Touristen befanden. Nach stundenlangen Gefechten vermeldete ein Regierungssprecher gegenüber der "Jordan Times", dass alle Touristen mittlerweile in Sicherheit seien. Vier der Angreifer wurden von den Sicherheitskräften erschossen. 30 Menschen wurden verletzt.