Jetzt startet die Sanierung des Stephansplatzes

Es ist gewissermaßen heiliger Boden: Der Wiener Stephansplatz mit dem bekannten Dom im Zentrum wird in den nächsten Monaten in Schuss gebracht. Die gesamte Oberfläche wird saniert und neu gepflastert. Der Zugang zu allen Lokalen und Geschäfte soll aber immer möglich sein, versprach Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) beim Spatenstich am Montag.