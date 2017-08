Jetzt holt auch Kurz Wissenschaftler an Board

ÖVP- Chef Sebastian Kurz hat am Dienstag in der Aula der Wissenschaft den Mathematikprofessor Rudolf Taschner als neuen Kandidaten für die "Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei" präsentiert. Taschner wird auf dem siebenten Listenplatz kandidieren und sich hautpsächlich in den Bereichen Bildung und Wissenschaft engagieren. Vergangene Woche hat auh Peter Pilz Wissenschafter für seine Liste präsentiert.