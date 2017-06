Jetzt erstmals auch Terror gegen Muslime in Europa

Zwei Wochen nach dem jüngsten Terroranschlag wird London erneut von einer blutigen Gewalttat erschüttert. Ein Lieferwagen ist in der Nacht auf Montag in der Nähe einer Moschee in eine Menschenmenge gerast. Dabei wurde ein Mann getötet, mindestens zehn Menschen, wurden verletzt. Bei den Opfern handelt es sich großteils um Muslime. Die Polizei bestätigte die Festnahme des 48- jährigen Fahrers, der von Zeugen festgehalten worden sei. Die Vorgehensweise des Täters erinnert an die Attacken in Nizza oder kürzlich an der Londoner Westminster Bridge.