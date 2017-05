Jetzt erhält Cobra- Areal Heli- Stützpunkt

Auf dem Areal des Spezialeinsatzkommandos Cobra in Wiener Neustadt wird für die Flugpolizei eine Einsatzstelle samt Hubschrauberwartungsbetrieb errichtet. Über dieses Vorhaben haben am Freitag, Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner, Innenminister Wolfgang Sobotka, Bürgermeister Klaus Schneeberger und der Kommandant des Einsatzkommandos Cobra, Bernhard Treibenreif, in Wiener Neustadt vor Ort informiert.